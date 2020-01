Huawei Mate 30 Pro 5G ora è disponibile fuori dalla Cina, mentre P20 Lite riceve le patch di dicembre (Di giovedì 9 gennaio 2020) Huawei Mate 30 Pro 5G è disponibile all'acquisto negli Emirati Arabi Uniti, proprio mentre un nuovo aggiornamento arriva su Huawei P20 Lite. Ecco tutte le informazioni al riguardo. L'articolo Huawei Mate 30 Pro 5G ora è disponibile fuori dalla Cina, mentre P20 Lite riceve le patch di dicembre proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

AppleNews_it : RT @pcexpander: Confronto fotografico: Mate 30 Pro vs Mi Note 10 vs iPhone 11 Pro vs LG G8s vs Galaxy Fold (video)#pcexpander #cybernews #a… - pcexpander : Confronto fotografico: Mate 30 Pro vs Mi Note 10 vs iPhone 11 Pro vs LG G8s vs Galaxy Fold (video)#pcexpander… - Notiziedi_it : Buone notizie per chi non ha ricevuto EMUI 10 su Huawei Mate 20 Lite: termine ultimo -