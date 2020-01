Hospice Solofra, la lettera delle famiglie Dattolo e Venezia per ringraziare il personale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSolofra (Av) – Cure appropriate per contrastare la malattia, professionalità in ogni settore organizzativo e assistenziale, rispetto per la persona umana, amore verso chi soffre: una combinazione di fattori che ha reso il Pain Control Center Hospice di Solofra, il centro residenziale dell’Asl Avellino per le cure palliative e la terapia del dolore, una struttura di assoluta eccellenza nel panorama sanitario non solo regionale. L’Hospice ospita pazienti affetti da patologie progressive e in fase avanzata, offrendo sostegno anche alle rispettive famiglie. E spesso si instaurano storie di affetto, che a loro volta creano legami profondi tra i degenti e le rispettive famiglie con tutto il personale, formato dall’equipe medica dell’Asl Avellino e dagli operatori della Cooperativa Lavoro per la Salute e della Casa di Cura Sant’Anna. Il personale che ... Leggi la notizia su anteprima24

