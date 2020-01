Hockey ghiaccio, Alps League 2020: Renon rimane in scia a Lubiana, cadono Val Pusteria e Cortina, vincono Fassa e Gherdeina (Di giovedì 9 gennaio 2020) Serata ricca di incontri per quel che riguarda la Alps Hockey League 2020. La regular season inizia ad avvicinarsi alla fase decisiva, per cui tutte le squadre cercano punti importanti per l’approdo ai play-off. Davanti a tutti in classifica rimane l’Olimpija Ljubljana che si sbarazza di Kitzbuhel, piazza la decima vittoria consecutiva e mantiene a +7 il margine di vantaggio su Renon che infila la terza vittoria di fila superando Eisbaren, mentre Cortina si ferma dopo cinque successi e cade all’overtime contro Jesenice. Nei derby italiani, Gherdeina non lascia scampo a Vipiteno e interrompe una striscia negativa, quindi Fassa si rilancia piegando in extremis Val Pusteria che scivola in terza posizione. I MATCH DELLA SERATA Rittner Buam – EK Die Zeller Eisbären: 2-0. Renon si conferma al secondo posto della classifica regolando non senza fatica, la squadra di ... Leggi la notizia su oasport

maurogabutti : RT @OfficialHCL: La TUA opinione conta: prendi parte al più grande sondaggio tra i tifosi svizzeri di hockey su ghiaccio e vinci una maglia… - AllesHockey : RT @LSportCH: Enzo Corvi is a point-scoring machine… on the road! - sportli26181512 : #AltriSport #Notizie La Nazionale di Floorball cerca sponsor in vista dei Mondiali: La Nazionale italiana di Floorb… -