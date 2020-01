Harry e Meghan vogliono lasciare la famiglia Reale, i fan invocano: “Vogliamo la Markle nella nuova stagione di The Crown” (Di giovedì 9 gennaio 2020) La fantasia non potrà superare la realtà. Almeno per ora. Dopo l’annuncio choc della coppia Reale Meghan e Harry, ovvero l’intenzione di rinunciare allo status di “senior” e provare a diventare indipendenti a livello finanziario rispetto alle rendite della Corona, ecco che sui tabloid britannici ci si sbizzarrisce sul parallelo con la serie The Crown. È bastato un attimo nelle scorse ore a far schizzare in tendenza su Twitter il titolo della premiata serie di Netflix. Appena Duca e Duchessa hanno rilasciato la loro inattesa dichiarazione ecco che gli utenti del web hanno cominciato a speculare su come questi eventi potrebbero essere trattati dalla serie ideata da Peter Morgan. Intanto The Crown sarebbe stata strutturata fin dall’origine della sua ideazione su sei stagioni, con importanti cambiamenti nell’età del monarca ad ogni cambio stagione. Ad esempio ora siamo alla terza stagione e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

IlContiAndrea : Non mi stupisco della decisione di #Harry e #Meghan. Lei potrà tornare a fare l’attrice, lui a portare avanti le at… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Buckingham Palace conferma. Divideranno il loro tempo fra Regno e N… - antoguerrera : +++ Buckingham Palace conferma! Meghan e Harry si trasferiscono in CANADA, promettono di diventare “indipendenti a… -