Harry e Meghan rinunciano al titolo | ma non al Cottage da 2 milioni di euro pagato dai

Harry e Meghan rinunciano al titolo, ma non al Cottage Mercoledì 8 gennaio i duchi di Sussex hanno annunciato la volontà di rinunciare al titolo di "senior members" della Royal Family, che garantisce loro una serie di benefici economici e impone allo stesso tempo obblighi familiari da rispettare. Obblighi da cui Harry e Meghan sembrano volersi svincolare per dedicarsi più liberamente alle proprie attività. Stando al comunicato diffuso sui propri canali social, l'obiettivo dei reali britannici è quello di diventare "economicamente indipendenti", e cioè di rinunciare a gran parte dei privilegi di cui godono in quanto membri "senior" per occuparsi in modo autonomo dei propri affari. Senza essere condizionati dalle scelte e dai controlli della Regina Elisabetta. Harry e Meghan hanno da sempre mostrato la volontà di ritagliarsi un ruolo diverso ...

