Harry e Meghan lasciano la famiglia reale. Ecco cosa faranno adesso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Harry e Meghan lasciano la famiglia reale. «Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, abbiamo scelto di fare quest'anno una transizione iniziando a ritagliarci progressivamente un nuovo ruolo all'interno di questa istituzione. Abbiamo intenzione di fare un passo indietro come membri 'senior' della famiglia reale, e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina», hanno annunciato in una dichiarazione online i duchi di Sussex. L'annuncio del passo indietro è avvenuto nella serata di mercoledì 8 gennaio, poco dopo le sei settimane trascorse in Canada. La coppia reale ha un account Instagram e anche una propria pagina web (Sussexroyal.com) sulla quale é stata pubblicata la comunicazione. Harry e Meghan, i programmi futuri «Stiamo ora programmando ... Leggi la notizia su gqitalia

IlContiAndrea : Non mi stupisco della decisione di #Harry e #Meghan. Lei potrà tornare a fare l’attrice, lui a portare avanti le at… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Buckingham Palace conferma. Divideranno il loro tempo fra Regno e N… - antoguerrera : +++ Buckingham Palace conferma! Meghan e Harry si trasferiscono in CANADA, promettono di diventare “indipendenti a… -