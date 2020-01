Gravissimo lutto per Mediaset: è venuto a mancare il presenzialista della televisione [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) È venuto a mancare il presenzialista della televisione italiana Il mondo della televisione, in particolare Mediaset, nelle ultime ore è stato colpito da un grave lutto. Stiamo parlando di Alessandro Cocco, il presenzialista delle trasmissioni televisive. L’uomo aveva 78 anni ed è deceduto mentre era ricoverato presso l’ospedale di Legnano lo scorso 4 gennaio. Il piccolo imprenditore era nella struttura ospedaliera a causa di una broncopolmonite dalla quale non si è più ripreso. Ma per quale motivo era diventato popolare sul piccolo schermo? Chi era Alessandro Cocco? Alessandro Cocco era diventato un personaggio popolare, famoso e conosciuto da tutti come il re dei presenzialisti della televisione italiana. Per questa ragione il 78enne è anche presente nel libro dei Guinnes dei primati, ovvero nell’Enciclopedia della televisione, Garzantina a cura di Aldo Grasso. Tra i suoi record ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Gravissimo lutto per Mediaset: è venuto a mancare il presenzialista della televisione [FOTO] - - giuseppetrimarc : Un Lutto gravissimo. E' morta Nellina Laganà - zazoomnews : Gravissimo lutto per Gabriel Garko e Marco Bocci: la scomparsa del noto attore e regista teatrale [FOTO] -… -