Grave lutto per Striscia la Notizia: una perdita per il tg satirico di Antonio Ricci e per la tv italiana [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) lutto per il tg satirico di Canale 5 Il tg satirico Striscia la Notizia ha dovuto dire addio ad un dei personaggi più irriverenti della televisione italiana. Stiamo parlando di Alessandro Cocco, il presenzialista in assoluto raggiungendo dei record inimmaginabili. L’uomo aveva 78 anni e in tutta la sua vita aveva fatto oltre trentamila apparizioni sul piccolo schermo, di cui solo diecimila da spettatore. Ma la ciliegina nella torta è arrivata nel 2008 quando ottenne il Gunness World Record. La morte di Alessandro Cocco, noto presenzialista in tv Alessandro Cocco era originario del vicentino, ma da tempo abitava a Gornate Olona, un comune in provincia di Varese. Il suo cammino all’interni della televisione italiana iniziò alla metà degli Anni Settanta con Schiaffo e bacio, un programma in onda su un’emittente privata, ovvero TeleAltomilanese. Da quel momento in poi si ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Grave lutto per Striscia la Notizia: una perdita per il tg satirico di Antonio Ricci e per la tv italiana [FOTO] - - lapattytaro : RT @sara_turetta: Lutto oggi per gli operatori del nostro centro in Romania. Mercy, femmina si pastore mioritico affetta da una grave cardo… - Mari19660 : RT @sara_turetta: Lutto oggi per gli operatori del nostro centro in Romania. Mercy, femmina si pastore mioritico affetta da una grave cardo… -