Grave lutto per l’italia. Se ne va una leggenda. Ha portato il nostro Paese nel mondo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesco Claudio Averna, ex presidente della Fratelli Averna Spa è morto a 66 anni. L’imprenditore s’è spento nell’istituto tumori di Milano dove era stato ricoverato e dove aveva affrontato la malattia assistito dalle amorevoli core ed attenzioni della moglie Francesca e della figlia Alessandra. Francesco Claudio Averna era molto conosciuto e stimato a Caltanissetta per la sua simpatia e la sua umanità. Soprannominato in gioventù il “Duca” per la signorilità dei suoi modi di essere e di fare, aveva una gran passione per lo sport, ed in particolare per le auto. In queste ore tante le manifestazioni di affetto anche sui social per ricordarne la figura non solo di imprenditore, ma anche di uomo ed amico di tutti. Cavaliere della Repubblica nel 2005, era stato insignito nel 2012 dell’onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana su proposta della presidenza del ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

