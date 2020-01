Grave lutto per il giornalismo italiano: morto l’ex direttore del Tg3 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Rai in lutto: il giornalismo del nostro Paese perde Italo Moretti, uno dei suoi più grandi interpreti degli ultimi decenni Il giornalismo italiano piange Italo Moretti, storico inviato della Rai che è stato protagonista di una carriera lunga e molto florida. Moretti si è spento ad 86 anni, lasciando il titolo di presidente del Premio … L'articolo Grave lutto per il giornalismo italiano: morto l’ex direttore del Tg3 proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

