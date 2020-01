Grave lutto nello spettacolo italiano: è morta Nellina Laganà de Il commissario Montalbano (Di giovedì 9 gennaio 2020) lutto nel mondo del cinema italiano. È morta l’attrice Nellina Laganà. La donna aveva 72 anni e da tempo lottava contro una brutta malattia. A causa di essa Nellina Laganà era stata costretta a interrompere le repliche dello spettacolo di Pirandello “I Giganti della Montagna”. Di origini siciliane, Nellina Laganà è originaria di Siracusa ed è un volto storico del teatro siciliano. Aveva calcato centinaia di palchi ma aveva anche lavorato in televisione. L’abbiamo vista, per esempio, in vari film e fiction, prima su tutte il “commissario Montalbano” con Luca Zingaretti. La puntata che ha visto recitare Nellina Laganà al fianco di Luca Zingaretti è la celebre “Le ali della sfinge”. Nellina era una bravissima attrice, che amava profondamente il suo valore. Indimenticabile il suo ruolo nella pellicola di Giuseppe Tornatore “Nuovo cinema Paradiso”. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

