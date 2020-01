Gratta e vinci fortunato a Cautano: vinti 10 mila euro al “Bar Italia” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCautano (Bn) – La dea bendata continua a baciare la provincia sannita. Questa volta è toccato al ‘Bar Italia’ in viale della Vittoria a Cautano, dove il fortunato e anonimo giocatore, questo pomeriggio, con un Gratta e vinci da 5 euro ha vinto la bellezza di 10 mila euro. Il fortunato ha trovato il “lingotto d’oro” grazie al quale, per regolamento, si sommano tutte le cifre sottostanti gli altri numeri. Nel locale del piccolo centro della Valle Vitulanese non è la prima volta che, oltre alle grosse vincite, si registrano anche biglietti fortunati del Gratta e vinci. In passato ci sono infatti state altre vincite da 10 mila euro. L'articolo Gratta e vinci fortunato a Cautano: vinti 10 mila euro al “Bar Italia” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

