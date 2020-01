Grande Fratello Vip, Wanda Nara e la stoccata a Signorini: “Andrea Denver? Bello. In Argentina si dice “casting delle lenzuola”, chissà da quali è passato” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cos’è il “casting delle Lenzuola”? Chiedetelo a Wanda Nara. Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 4, l’opinionista argentina ha spiazzato tutti facendo una domanda decisamente ambigua al concorrente Andrea Denver, 28enne tutto muscoli che da Verona è “fuggito” in America per fare il modello. “Wanda, te gusta Andrea?”, ha chiesto il conduttore Alfonso Signorini alla moglie di Maurito Icardi. “Beh, è un bell’uomo, ma penso che l’hai scelto tu, non io. Chi l’ha scelto?”, ha scherzato Wanda. “In Argentina si dice ‘Casting Sábana’, sarebbe il ‘Casting delle Lenzuola’. Vorrei sapere da che lenzuola è passato…”, ha provato a chiedere al concorrente prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà. Ma complice l’emozione e l’italiano traballante dell’opinionista, il conduttore non ha afferrato la provocazione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… - matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… -