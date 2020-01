Grande Fratello Vip, Pago difeso da Federica Panicucci: “Si vede che…” (Di giovedì 9 gennaio 2020) GF Vip, Pago e Serena criticati a Mattino 5: Federica Panicucci interviene Il Grande Fratello Vip ha tagliato il nastro della quarta edizione ieri sera. Il reality condotto da Alfonso Signorini è partito con il piede giusto, facendo il boom di ascolti. A far salire lo share è stata sicuramente anche la storia d’amore travagliata tra Pago, Pacifico Settembre, entrato ieri al GF Vip, e Serena Enardu, la sua ex. Il colpo di scena della serata è stato proprio il possibile ingresso al GF Vip 4 dell’ex tronista. Oggi a Mattino 5, Federica Panicucci ha dedicato ampio spazio a quanto accaduto ieri sera nel programma di Canale5 e in particolare a Pago e Serena. Maurizio Sorge, ospite in studio ha sottolineato di non aver gradito la riproposizione della storia dei due ex di Temptation Island Vip al GF. Molte sono state inoltre le critiche rivolte a Serena Enardu. A difendere i due ... Leggi la notizia su lanostratv

