Grande Fratello Vip, Licia Nunez racconta il tradimento dell'ex Imma Battaglia, ma l'attivista le risponde per le rime - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roberta Damiata Cominciano gli scoop a meno di 24 ore dall'entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Licia Nunes racconta agli inquilini come è stata lasciata e a suo parere tradita da Imma Battaglia, che però su Istagram replica alle sue accuse Non hanno ancora passato 24 ore nella Casa più spiata d’Italia, quella del "Grande Fratello Vip" che già cominciano uscire i primi scoop, o meglio le prime dichiarazioni, in questo caso, subito smentite dall’esterno dai diretti interessati. La cosa che sembra così complicata a raccontarla, è stata invece “spiegata molto bene” da Licia Nunez ex compagna per sette anni dell’attivista Imma Battaglia attualmente sposata con l’attrice Eva Grimaldi. Che Licia avesse voglia di “raccontare” questa sua vicenda sentimentale si era subito capito, non appena aveva messo piede nella Casa dichiarando di aver lasciato Imma Battaglia perché ... Leggi la notizia su ilgiornale

