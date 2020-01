Grande Fratello Vip, le ultime dichiarazioni di Pago: partecipo perché ho bisogno di soldi e non escludo il ritorno di Serena (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pago ha rilasciato un’interessante intervista prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip: Pago è uno dei concorrenti ufficiali Pago è un cantautore sardo che diversi anni fa ha raggiunto diversi riconoscimenti soprattutto per il tormentone estivo Parlo di te e ha vinto il reality Music Farm. Di lui si sono perse un po’ le tracce in seguito ma nei mesi scorsi è tornato in tv nella seconda edizione di Temptation Island Vip con la compagna Serena Enardu. La partecipazione al programma condotto da Alessia Marcuzzi per lui è stata una vera e propria sofferenza. Infatti, Serena, dopo sette anni di convivenza, si è lasciata andare tra le braccia di un tentatore e ha ammesso di non sentire più amore nei confronti di Pago. Il pubblico ha apprezzato davvero molto Pago nel programma targato Fascino e ha iniziato a seguirlo con affetto. Alfonso Signorini ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - insopportabile : Incredibile che ancora non si sia fatto il Grande Fratello Tweet. #GFVip -