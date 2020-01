Grande Fratello Vip: i social bocciano Signorini, Pupo e Wanda Nara (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’hashtag #Gf Vip è stato il primo nelle tendenze italiane durante la messa in onda del programma, ma non tutti i commenti sono stati positivi. I social network non sembrano infatti aver apprezzato la nuova conduzione del Grande Fratello Vip affidata ad Alfonso Signorini e coadiuvata dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo. I social sul Grande Fratello Vip Sono molti gli utenti che rimpiangono Ilary Blasi e che sostengono che il giornalista non sia adatto a condurre una trasmissione. “Ilary era tutta un’altra cosa”, “Come conduttore non mi piace, era meglio come opinionista”, “Inadatto.. mi dispiace ma non è cosa sua, ognuno deve fare il proprio mestiere. E’ come chiedere ad un meccanico di fare il pasticcere” sono solo alcuni dei post e dei commenti espressi sul web, che lasciano intendere la bocciatura di Alfonso e il rimpianto di Ilary. In molti hanno poi sottolineato come ... Leggi la notizia su notizie

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la quarta edizione di #GFVIP Conduce @alfosignorini, al suo fianco gli opinioni… -