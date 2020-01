Grande Fratello Vip 4: Fabio Testi rischia l’eliminazione per la sua frase sessista (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato da meno di 24 ore e ha già mietuto le sue prime vittime. Fabio Testi è tra queste. L’attore di 78 anni già alla prima puntata è stato nominato da tutte le donne della casa più famosa d’Italia, per sua fortuna non si tratta di un’eliminazione definitiva. Per ora infatti dovrà vivere con i supereroi del GF, come li ama chiamare Alfonso Signorini: Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. L’attore una volta finito nella suite speciale si è lasciato andare a un commento infelice e sessista che quasi sicuramente gli costerà l’eliminazione. La frasse sessista Fabio Testi è un attore italiano molto stimato e la frase che ha detto lascia tutti molto perplessi. La gaffe, o forse è meglio dire la verità è venuta a galla dopo i titoli di coda della prima puntata del GF Vip. Sergio Volpini, passato ... Leggi la notizia su urbanpost

