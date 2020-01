Gossip News: Serena si emoziona, Daniele dal Moro è il nuovo tronista (Di giovedì 9 gennaio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Serena Enardu e il suo ingresso nella casa del GF Vip, del nuovo tronista di “Uomini e Donne”, di Salvo e la dedica speciale in diretta e di un Alfonso Signorini emozionatissimo. Serena ENARDU: La storia tra Pago e Serena sembrava essere giunta al capolinea ma, come si suole dire, le apparenze ingannano. Ebbene durante la prima puntata del “Grande Fratello Vip“, di cui Pago è ufficialmente un concorrente, Alfonso Signorini ha lanciato il primo televoto in cui si chiede se far entrare o meno nella casa anche la sua ex fidanzata, Serena Enardu. Sarà dunque il pubblico a decidere se l’incontro avverrà o meno. Nel frattempo, possiamo dire che, guardando allo sguardo emozionato di Serena -presente in studio, ndr- la bella influencer ... Leggi la notizia su velvetgossip

