Giovedi 9 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - giovedì 9 gennaio 2020. Su Rai3 torna Serena Dandini con «Stati Generali» : Serena Dandini Rai1, ore 21.40: Don Matteo 12 Fiction di Raffaele Androsiglio del 2020, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta. Prodotta in Italia. Non avrai altro Dio all’infuori di me: Mentre Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Anna, oltre a ritrovare il piccolo, dovrà risolvere una questione professionale che la ...

Previsioni Meteo oggi giovedì 9 gennaio | stabilità e temperature in rialzo : Per la giornata di oggi giovedì 9 gennaio 2020, ampia stabilità e temperature in leggero rialzo, sia le minime che le massime. Rovesci sparsi al nord e solo in serata. Presenti anche i link per i Meteo locali delle 33 città più popolose. nord: Condizioni di bel tempo seppur con velature alte e sottili sulle aree […] L'articolo Previsioni Meteo oggi giovedì 9 gennaio | stabilità e temperature in rialzo proviene da www.Meteoweek.com.

Jack Taylor - La Legge del più forte è la puntata di giovedì 9 gennaio su Giallo : Jack Taylor su Giallo in prima tv la serie tv con Ian Glen Prosegue l’avventura di Jack Taylor in prima tv assoluta su Giallo canale 38 del digitale terrestre e 167 di Sky. giovedì 9 gennaio in onda la seconda puntata della terza e ultima stagione della serie irlandese con Iain Glein andata in onda in patria tra il 2010 e il 2016 con 9 episodi totali da 90-100 minuti. La serie tv irlandese è tratta dai celebri romanzi polizieschi di Ken ...

Giovedì 9 Gennaio su Italia 1 “Barry Seal- Una storia Americana” : Giovedì 9 Gennaio su Italia 1 andrà in onda “Barry Seal- Una storia Americana” una commedia biografica d’azione con la regia di Doug Liman (Mr. & Mrs. Smith,The Bourne Identity) Il Cast Un film del 2017 con Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Lola Kirke ed Alejandro Edda. Un cast quindi d’eccezione e […] L'articolo Giovedì 9 Gennaio su Italia 1 “Barry Seal- Una storia ...

Giovedì 9 Gennaio su Canale 5 “The Legend of Tarzan” : Alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda il Film d’avventura diretto da David Yates, “The Legend of Tarzan” del 2016. Il Cast Una magistrale interpretazione di Alexander Skarsgård, attore versatile svedese capace di passare da personaggi comici, come in Zoolander, a parti impegnate come in “Disconnect”, insieme alla stupenda Margot Robbie,attrice australiana che annovera nella […] L'articolo Giovedì 9 Gennaio su ...

Masterchef Italia 9 - giovedì 9 gennaio : prima prova in esterna : Masterchef Italia 9 puntate di giovedì 9 gennaio, tutte le anticipazioni e l’eliminato in diretta prima prova in esterna nella terra del riso per i concorrenti, ospite della serata lo chef Marco Martini Masterchef Italia 9 riparte, nuove sfide attendono i 18 concorrenti rimasti dopo l’eliminazione la scorsa settimana di Alexandro e Maria Assunta (qui il racconto delle due puntate, qui l’elenco dei concorrenti). Quarto ...

Stati Generali su Rai 3 le anticipazioni di giovedì 9 gennaio - Sabina Guzzanti è Virginia Raggi : Stati Generali su Rai 3 giovedì 9 gennaio torna la squadra capitanata da Serena Dandini. Ecco le imitazioni e le anticipazioni della serata Tornano a riunirsi gli Stati Generali di Rai 3 il programma di satira del giovedì sera riprende dopo la pausa natalizia e tutta la gang capitanata da Serena Dandini si ritrova in studio tra imitazioni e sketch sull’attualità, la politica e il costume nazionale. Sabina Guzzanti vestirà i panni di ...

Mayans M.C. - la seconda stagione da giovedì 9 gennaio su FOX : Mayans M.C., la seconda stagione dello spinoff di Sons of Anarchy da giovedì 9 gennaio alle 21:00 su FOX. Se ancora sentite la mancanza di Sons of Anarchy, o se l’avete divorata su Netflix nell’ultimo periodo, vi farà piacere scoprire che esiste uno spinoff dal titolo Mayans M.C.. La serie è giunta alla seconda stagione che debutterà a partire da giovedì 9 gennaio alle 21:00 su FOX (live anche su NowTV con il ticket cinema, e poi ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 9 gennaio 2020 : anticipazioni puntata 5414 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 9 gennaio 2020: Franco (Peppe Zarbo) è sempre più in ansia per Bianca (Sofia Piccirillo), che sembra vivere molto male il giudizio della maestra Maria Grazia (Tiziana Bagatella)… Mentre anche Irene (Greta Putaturo) inizia a fare le spese della situazione dei genitori, cresce la distanza tra Filippo (Michelangelo Tommaso); quest’ultima è inflessibile e non sembra voler ...

Giovedì 8 Gennaio su Rete 4 ritorna l’appuntamento fisso con “Diritto e rovescio” : Incomincia il nuovo anno e su Rete 4 ritornano tutti gli appuntamenti fissi della programmazione della Stagione 2019-20. Giovedì 8 Gennaio Ecco allora l’appuntamento del Giovedì alle 21:25 con Paolo Del Debbio e la nuova stagione di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e d’inchiesta di Rete 4. Molti gli argomenti di discussione a partire […] L'articolo Giovedì 8 Gennaio su Rete 4 ritorna l’appuntamento ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 9 e venerdì 10 gennaio 2020 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 9 e venerdì 10 gennaio 2020: Prudencio parla a Don Berengario delle accuse rivolte a Lola da Francisca Montenegro… La salute di Carmelo sembra peggiorare sempre di più… Severo e tutti gli altri sono molto in ansia per la sorte di Carmelo, che tra l’altro è l’unico a poter spiegare cosa sia successo realmente al sindaco di Belmonte (visto che nessuno crede a ...

Torna in tv Don Matteo | Prima puntata giovedì 9 gennaio : Nuove puntate per la serie tv che compie 20 anni: riparte Don Matteo tutti i giovedì in Prima serata su Raiuno Una serie seguita con entusiasmo dal pubblico, che compie infatti 20 anni. Si tratta della fiction firmata Lux Vide con protagonista Terence Hill nei panni di Don Matteo. La serie tv più longeva della […] L'articolo Torna in tv Don Matteo | Prima puntata giovedì 9 gennaio proviene da www.meteoweek.com.