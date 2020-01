Giovanni Cicci, la vita dopo Detto Fatto: “Ho trovato una nuova famiglia” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sono trascorsi mesi dall’abbondano di Giovanni Ciacci a Detto Fatto. E dopo tempo il noto esperto di stile ha tirato fuori tutte le delusioni subite nell’ultimo periodo di quest’avventura. Ora di avventura ne ha cominciato una nuova, accanto ad Elenoire Casalegno, con Vite da Copertina. E dopo una rigenerante vacanza a Sharm El-Sheikh, Ciacci è pronto a tornare in tv in qualità di conduttore su Tv8. Racconta tutto in una recente intervista al settimanale Oggi. Tradimenti e delusioni a Detto Fatto dopo la recente stoccata a Bianca Guaccero, accanto alla quale ha asserito di sentirsi ospite in casa sua, Ciacci torna a rinvangare gli ultimi tempi vissuti a Detto Fatto. ” Ho vissuto tanti tradimenti e delusioni, e questo è innegabile” ha dichiarato con una punta di amarezza il conduttore di Tv8 al settimanale. Ma per fortuna Giovanni Ciacci è la prova che per ogni porta ... Leggi la notizia su thesocialpost

Giovanni Cicci Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giovanni Cicci