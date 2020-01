Giornalismo in lutto, morto Italo Moretti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Di oggi la notizia della morte di Italo Moretti, giornalista italiano volto storico della Rai e soprattutto del Tg3, cui diventò vice-direttore nel 1987 per poi esserne direttore a tutti gli effetti nel 1995. morto il giornalista Italo Moretti Un lutto che fa sentire forte il suo eco nel mondo del Giornalismo che dice addio a Italo Moretti, giornalista e saggista italiano classe 1933, morto questa mattina a Roma all’età di 86 anni. Il Giornalismo fin da subito segnò la sua vita e proprio questa alla parola scritta la dedicò. Un grande amore scoccato fin dai primissimi anni dell’adolescenza portandolo, a soli 17 anni, nella redazione di testate locali in quel di Perugia. Tanta gavetta e poi l’approdo, nel 1966, negli ambienti Rai. Una vita dedicata al Giornalismo Uomo poliedrico, nella sua vita non ci fu tematica che non lo appassionasse abbastanza da discorrerci sopra. ... Leggi la notizia su thesocialpost

