Giorgia Meloni: "Se vinciamo in Emilia Romagna, Sergio Mattarella ne prenda atto e sciolga le Camere" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Giorgia Meloni si trova in Emilia-Romagna per conquistare la roccaforte rossa e strapparla al governatore uscente Stefano Bonaccini, che si è ricandidato: "Il presidente Sergio Mattarella deve prenderne atto", tuona la leader di Fratelli d'Italia, "se si vince anche qui esiste uno strumento a tutela Leggi la notizia su liberoquotidiano

signorinaChB : RT @VaeVictis: È chiaro che l’oligarchia finanziaria sta presentando Giorgia Meloni come alternativa a Matteo Salvini per impedire a quest’… - divorex82 : RT @SetDamper: Giorgia Meloni, poltronara per eccellenza con due stipendi pagati da noi, spara l'ennesima #fakenews, proseguendo la sua mis… - LucarellaMauro : Giorgia Meloni: Senza pudore! Vogliono processare Salvini senza assumers... -