Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio | I sondaggi sull' Emilia Romagna mi rendono

Del Debbio intervista Giorgia Meloni - stasera a Dritto e Rovescio : Scopriamo di che cosa si parlerà e quali saranno gli ospiti di stasera su Rete 4 nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio.

La fantastica coerenza di Giorgia Meloni sulla soglia dei pagamenti in contante : Ieri su Twitter il senatore della Lega Alberto Bagnai ha rivelato l’esistenza di una lettera inviata dalla Banca Centrale Europea al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e ai presidenti di Camera e Senato. Nella missiva si legge che la BCE chiede di essere consultata in merito alla conversione in legge del decreto numero 124 del 26 ottobre 2019. In particolare la Banca Centrale Europea è interessata all’articolo 18, quello ...

Giorgia Meloni : «Premier donna? Se l’avessimo già avuta staremmo meglio» : «Premier donna? Se l’avessimo già avuta staremmo meglio» Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, si racconta in un’intervista a Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli. La leader di Fratelli d’Italia racconta che cosa si aspetta da quello che potrebbe essere davvero il suo anno: il prestigioso The Times l’ha addirittura inserita tra le “persone che potrebbero cambiare il mondo” nel 2020. Attivissima sui ...

Giorgia Meloni : "Se vinciamo in Emilia Romagna - Sergio Mattarella ne prenda atto e sciolga le Camere" : Giorgia Meloni si trova in Emilia-Romagna per conquistare la roccaforte rossa e strapparla al governatore uscente Stefano Bonaccini, che si è ricandidato: "Il presidente Sergio Mattarella deve prenderne atto", tuona la leader di Fratelli d'Italia, "se si vince anche qui esiste uno strumento a tutela

Giorgia Meloni : "La mancanza di leadership femminile è contraddizione del Paese" : Unica donna alla guida di un grande partito italiano, la leader di Fratelli d'Italia racconta i tabù che le donne si trovano...

Sondaggi politici : la Lega perde punti - Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini : Secondo i Sondaggi politici di Ixè per Carta Bianca, la Lega perde alcuni punti mentre Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini. I dati emersi fanno comprendere in parte quello che l’elettorato pensa della situazione politica in Italia. Sta di fatto comunque che la Lega, pur avendo perso punti, rimane il primo partito con il 29,5%. In due mesi ha perso due punti che sono però stati conquistati da Fratelli d’Italia, che si attesta quasi ...

Giorgia Meloni amara su Pd e M5s : "Pensano alle poltrone e agli inciuci elettorali in un momento critico" : A Giorgia Meloni basta meno di un minuto per imbarazzare la maggioranza Pd-M5s e compagni, inchiodandoli alle proprie responsabilità. "Mentre il mondo è con il fiato sospeso - inizia la leader di Fratelli d'Italia in un video pubblicato sui social - per gli attacchi alle basi Usa in Iran, per il dis

Sondaggio Ixè - Giorgia Meloni supera Matteo Salvini e guadagna il 33 per cento della fiducia : Giorgia Meloni vola nei sondaggi. La leader di Fratelli d'Italia supera Matteo Salvini. Lei, con un 33 per cento, lui con un 32. Un dato strepitoso quello realizzato dal Sondaggio di Ixè per Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. L'ex ministro leghista infatti rimane stabile, me

Giorgia Meloni - l'analisi di Piero Ignazi : perché la leader di FdI può fregare Salvini : Il panorama della destra si sta riconfigurando. Al declino, irreversibile, di Forza Italia corrisponde non solo la crescita della Lega ma anche il rafforzamento di Fratelli d' Italia, ormai proiettata sopra il 10%. Per un certo periodo, culminato con le elezioni europee dell' anno scorso, sembrava c

Giorgia Meloni contro lo straniero ubriaco a Roma : "Basta con il buonismo di sinistra - tolleranza zero" : Uno spiacevole episodio si è verificato nella serata del 7 gennaio a Roma Tiburtina, nei pressi della stazione. Fuori da un ristorante uno straniero ubriaco ha minacciato senza motivo i clienti e ha poi versato birra sulle vetrate del locale, mentre veniva ripreso da una delle persone che stava lavo

Giorgia Meloni regina anche dei social : è la leader che spende meno e guadagna di più : Matteo Renzi investe non poco per provare a raggiungere l'altro Matteo, Salvini, ma non ce la fa. E a emergere su tutti, alla fine, è sempre lei: Giorgia Meloni. Al leader di Italia Viva non basta infatti sganciare fior di soldi per scippare al segretario della Lega il primato dei social. Da quando

Giorgia Meloni e l'assurda sentenza in Francia : "Vogliono nascondere gli attacchi di matrice islamica" : Giorgia Meloni si scaglia contro la Francia. La leader di Fratelli d'Italia riporta un avvenimento agghiacciante: "sentenza assurda in Francia. Un uomo originario del Mali nel 2017 ha fatto irruzione in casa di una anziana donna ebrea, l'ha uccisa a pugni e gettata dalla finestra al grido di Allah A

Giorgia all'attacco - Mattarella - Trump e le riforme. Così Meloni si smarca da Salvini : A metterli in fila viene difficile credere ad una coincidenza, sta diventando troppo frequente la cadenza degli episodi che contrappongono Matteo Salvini a Giorgia Meloni. Lo scrive il Corriere della sera in edicola domenica 5 gennaio. Il leader della Lega e la numero uno di Fratelli d' Italia non s

Usa - il Times inserisce Giorgia Meloni tra le “stelle nascenti” del 2020 : Il Times inserisce Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, tra “le stelle nascenti, i venti volti da tenere d’occhio nel 2020”. Sesta nell’elenco dei venti personaggi che possono dare forma al 2020, Meloni e’ l’unica italiana presente tra una platea di giovani, amministratori e nuovi leader. Il giornale britannico nel raccontarla parte da quel brano “Io sono Giorgia” che l’ha ...