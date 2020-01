Ginnastica artistica, le italiane con la licenza internazionale: tra Fate, Ferrari e Mori. Ferlito e Fasana ritirate? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Quante ginnaste italiane sono in possesso del patentino della FIG per praticare attività agonistica a livello internazionale? Il database della Federazione riporta 30 nomi, aggiornati col nuovo anno: in ordine di età si va da Vanessa Ferrari con le sue 29 primavere superate (il numero di licenza è addirittura il bassissimo 215 a testimoniare la sua longevità) fino alla giovanissima classe 2006 (Angela Andreola, Manila Esposito, Giorgia Leone). Presentissime ovviamente le magiche Fate che hanno vinto la medaglia a squadre agli ultimi Mondiali (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio, Martina Maggio) oltre ovviamente alla veterana Lara Mori che è in corso per le Olimpiadi. Figura anche Sofia Busato che dopo due brutti infortuni è pronta per tornare in pedana, licenza anche per Martina Rizzelli che ha dovuto superare un infortunio. La notizia ... Leggi la notizia su oasport

