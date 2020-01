Giallo sul Boeing ucraino precipitato in Iran: l’accusa del premier canadese (Di venerdì 10 gennaio 2020) È diventato un Giallo internazionale l’esplosione del Boeing 737 della Ukraine International Airlines precipitato vicino Teheran la mattina dell’8 gennaio. La situazione a dir poco rovente in Iran rende ancora più difficile accertare le cause di quello che potrebbe essere stato un incidente, o un errore della difesa antiaerea Iraniana o ancora un attentato terroristico, in cui sono morte 176 persone. Il premier canadese Justin Trudeau ha dichiarato in una conferenza stampa che secondo l’intelligence ci sarebbero prove che ad abbattere l’aereo sarebbe stato un missile terra-aria Iraniano. Teheran continua a sostenere l’ipotesi di un malfunzionamento, mentre l’Ucraina, nazione di bandiera del Boeing, mette in campo diverse ipotesi e assicura indagini accurate. Boeing precipitato in Iran, Trudeau: “È stato un missile” Durante una conferenza stampa Trudeau, primo ministro del ... Leggi la notizia su thesocialpost

MatteoPedrosi : Con tutta onestà, mi sarei aspettato il secondo giallo a Izzo sul fallo di mano. #RomaTorino - TuttoIlToro : 62: Giallo per il neo entrato El Yamiq che rifila un calcio sul volto del malcapitato Zaza. #SFT #FVCG [1-1] #TorinoGenoa #CoppaItalia - cdghietta : RT @ATtACcatiAlBus: Adesso a bordo del nostro folle bus giallo c'è anche Stefano Giacco ???? ! Grazie per il follow e, se ti va, ti aspettiam… -