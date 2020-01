Ghoulam e la crisi del settimo anno: da titolare a indesiderato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFaouzi Ghoulam è diventato un problema in casa Napoli. L’ex Saint Etienne, alla sua settima stagione in maglia partenopea, da qualche anno a questa parte non sta vivendo un buon momento in termini di stato di forma e qualità delle prestazioni. Ad inizio anno con Ancelotti doveva essere il terzino sinistro titolare in una squadra in lotta per lo Scudetto ma non è andata proprio così e con l’arrivo di Gattuso in panchina le cose potrebbero cambiare in maniera drastica. Il tecnico dei partenopei ha chiesto espressamente Ricardo Rodriguez, terzino in uscita dal Milan e che lui conosce bene perchè lo ha allenato nella passata stagione. L’accordo con il ragazzo c’è e con i rossoneri si troverà. Prima però bisogna cedere Ghoulam. Le pretendenti non sembrano mancare nonostante la sua condizione fisica ma, ... Leggi la notizia su anteprima24

Ghoulam crisi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ghoulam crisi