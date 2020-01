GF VIP, Wanda Nara ad Andrea Denver: “Da che lenzuola sei passato?” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Attimi di imbarazzo sono stati notati dai più attenti telespettatori durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 4 dell’8 gennaio 2020. Wanda Nara, novella opinionista del noto reality show, ha difatti domandato ad Alfonso Signorini da “quali lenzuola” fosse passato il modello Andrea Denver per arrivare di fronte all’ambita porta rossa di Cinecittà. A dare il via al commento della showgirl argentina era stato del resto proprio Signorini, che le aveva chiesto: “Wanda, te gusta Andrea?”. Wanda Nara: il commento piccante La risposta della moglie e procuratrice del bomber Mauro Icardi non si è fatta attendere. La donna ha infatti precisato: “È un bell’uomo, ma penso che l’hai scelto tu, non io!”. A quel punto Alfonso Signorini si è messo a ridere, sottolineando: “Ma vuoi svelare tutte le mie carte?”. La replica di Wanda è stata dunque servita su un piatto ... Leggi la notizia su notizie

