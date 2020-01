GF VIP, Taylor Mega: frecciatina ad Antonella Elia. Ecco cosa ha detto… (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ieri sera, mercoledì 8 gennaio, è andata in onda la prima puntata del GF VIP 4, condotto da Mr. Alfonso Signorini e dai suoi “compañeros” (come egli stesso li ha definiti), Pupo e la bella Wanda Nara. A proposito dell’ingresso di Antonella Elia, showgirl italiana ed ex Valletta di Non è la Rai, qualcuno ha avuto qualcosa da dire. Stiamo parlando di Taylor Mega che, attraverso i social, ha lanciato una frecciatina alla nuova concorrente. La tensione tra le due non è di certo una novità; solo poco tempo fa infatti, Antonella Elia aveva affermato: “non siamo tutte mign***e” alludendo proprio alla nota influencer che, ospite a La Repubblica Delle Donne, non gliele aveva di certo mandate a dire. Ebbene, proprio ieri sera Taylor Mega Ha rincarato la dose e, attraverso una storia su Instagram, ha dichiarato: Questo è l’ingresso che ti meriti! La ... Leggi la notizia su trendit

