GF vip: Salvo Veneziano dedica l'edizione alla mamma di Pietro Taricone (Di giovedì 9 gennaio 2020) È cominciato il Grande Fratello vip targato Alfonso Signorini. La prima puntata è andata in onda con vip e supervip pronti a darsi battaglia e per convivere. Ieri sera sono entrati nella casa anche Salvo Veneziano e Sergio Volpini, reduci della prima edizione del Grande Fratello, quella più famosa di tutte. La dedica di Salvo Veneziano A colpire al cuore durante l'entrata in Casa è stato Salvo: "Voglio dedicare questa edizione a una mamma che 10 anni fa ha perso suo figlio". E ancora: "Voglio dedicarlo alla mamma di Pietro Taricone", ha detto mandandole un saluto. Dal pubblico è partito un lungo applauso, e tutti si sono alzati in piedi. In video una vecchia foto di Pietro, che aveva indubbiamente conquistato il cuore del pubblico con il suo essere genuino. "Penso che il Grande Fratello sia partito proprio da Pietro ed è giusto che questa sera si ricordi", ha sottolineato.

