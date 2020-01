GF Vip 4, Cristiano Malgioglio lancia una frecciatina a Wanda Nara e Pupo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip 4, l'autore musicale Cristiano Malgioglio ha commentato su Twitter l'esordio del reality show per celebrity condotto da Alfonso Signorini: “Grazie per l’ affetto a tutti quelli che mi avrebbero voluto al Grande Fratello. Impossibile, ho già dato. Adesso ho Piero Chiambretti e poi arriverà lei… Barbara d’Urso. Pero’… mai dire mai”. Malgioglio ha infatti partecipato come opinionista ad alcune edizioni del reality show in versione nip, ma attualmente è impegnato con CR4 - La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti su Rete4 e nei programmi di infotainment di Carmelita.Il paroliere tuttavia non si è fermato qui, commentando con una frecciatina la performance (secondo i social non molto convincente) dei suoi successori, ovvero il cantante Pupo e la procuratrice e soubrette Wanda Nara: “Gli opinionisti del Grande Fratello? ... Leggi la notizia su blogo

