Gazzetta: Demme, ha letto Saviano e visto Gomorra. Ama la pizza, il caffè e il lungomare (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sulla Gazzetta un profilo di Diego Demme. Il calciatore sembra aver coronato il sogno di una vita approdando a Napoli. Ama tutto della città, già prima di aver indossato la maglia azzurra. Tutte le cose normalmente accostate a Napoli, dal caffè alla pizza al lungomare al Vesuvio. Manca un accenno alla mozzarella ma siamo certi che sarà stata una semplice dimenticanza. “Non un caso che anche Demme si chiami Diego, proprio come il Pibe. Fin da quando era bambino Diego è sempre stato intrigato dalle sue origini. Le domeniche sera le passava, seduto sul divano accanto al papà, a guardare «90°Minuto» in tv per vedere qualche immagine del Napoli, tanto che perfino sua mamma, tedesca al 100%, si è innamorata di Fabio Cannavaro”. Alla Gazzetta il centrocampista racconta qualcos’altro di sé: «Ho letto Saviano e guardato la serie Gomorra. Inoltre ho comprato tanti libri di ... Leggi la notizia su ilnapolista

