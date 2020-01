Furto alla Rinascente a Milano | colpo da 1800 euro | ladra arrestata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una donna tenta un Furto alla Rinascente sottraendo un quantitativo considerevole di merce. Finisce come doveva finire. Succede a Milano. Aveva agito impunemente durante un Furto alla Rinascente di Milano, convinta di farla franca. Invece una ladra è stata individuata e colta in flagrante, con l’arresto susseguente scattato in maniera immediata. La malvivente era entrata … L'articolo Furto alla Rinascente a Milano colpo da 1800 euro ladra arrestata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Notiziedi_it : Roma, furto al supermercato alla Garbatella: bottino di 28mila euro - infoitscienza : Sonos accusa Google di furto di tecnologie. Chiesto lo stop alla vendita anche dei Pixel - corriereveneto : #Padova, furto alla gioielleria del centro Giotto video -