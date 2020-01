Frankenstein Junior: ABC annuncia il musical live! (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il network ABC ha annunciato che il suo prossimo musical trasmesso dal vivo sarà quello ispirato a Frankenstein Junior. Frankenstein Junior, il film diretto da Mel Brooks, sarà alla base del prossimo musical trasmesso dal vivo dal network ABC, e di cui non è stato rivelato per ora il cast o la data di messa in onda. Il network ABC ha infatti annunciato il progetto che proporrà un adattamento per il piccolo schermo della storia raccontata nel film cult del 1974, già diventata un musical nel 2007. I portavoce dell'emittente, parlando di Young Frankenstein live!, non hanno condiviso ulteriori dettagli riguardanti l'evento televisivo che segue il successo di quelli analoghi legati a La sirenetta, Grease e Jesus Christ Superstar. ... Leggi la notizia su movieplayer

