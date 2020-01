Frane in Costiera, si punta a riaprire la Ss163 da lunedì (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con il sopralluogo domani del capo nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli e del Vicepresidente della Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola sui luoghi colpiti dai fenomeni di dissesto idrogeologico del 21 e 22 dicembre scorsi si delineerà il quadro definitivo della possibile riapertura della strada statale 163 in Costiera amalfitana. Buone notizie sono giunte già dal sopralluogo effettuato nella mattinata di oggi. Si punta a ripristinare la strada e la viabilità non solo all’altezza della frana nel comune di Cetara ma lungo tutta la statale della Costiera amalfitana già da lunedì. E’ quanto emerso da un incontro operativo congiunto di Anas, Protezione Civile, i comuni costieri e il Genio Civile, per valutare la riapertura totale della statale. Stamani partendo da Cetara nei pressi ... Leggi la notizia su anteprima24

