Francia, 36esimo giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron. I sindacati: “216 manifestazioni in tutto il Paese” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Continua il braccio di ferro tra il governo francese e i sindacati sulla riforma delle pensioni. Nella settimana cruciale per le trattative e dopo che il presidente Emmanuel Macron ha ribadito nel discorso di fine anno che non intende fare passi indietro, i rappresentanti dei lavoratori hanno organizzato la quarta manifestazione dal 5 dicembre. Siamo al 36esimo giorno di sciopero e, nonostante gli appelli, non sembrano esserci ancora le condizioni per una tregua. Oltre al corteo di Parigi, iniziato nel primo pomeriggio, sono state organizzate dalla CGT e Force Ouvrière 216 manifestazioni. I due sindacati chiedono il ritiro puro e semplice della riforma che arriverà in Parlamento il 17 febbraio. Nodo ancora da sciogliere, l’età di equilibrio, quei 64 anni che dovrebbero – nelle intenzioni – diventare necessari per ottenere la pensione a tasso pieno e che nessuno dei ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

