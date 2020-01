Francesca Cipriani ha trovato l’amore: “Frequento una persona speciale” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesca Cipriani si è fidanzata: “Lui non fa parte del mondo dello spettacolo” Martedì scorso Francesca Cipriani è tornata in Tv alla conduzione de La pupa e il secchione e viceversa al fianco di Paolo Ruffini. E il successo è stato immediato. Difatti la bombastica showgirl ha convinto tutti i telespettatori nei panni della co-conduttrice del reality show più divertente della Tv italiana. Ma le belle notizie per Francesca Cipriani non sono finite qua. Difatti l’opinionista di Barbara d’Urso, in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha svelato di aver trovato una persona speciale nella sua vita: “Sto frequentando una persona che non fa parte dell’ambiente dello spettacolo…” A quel punto il giornalista, decisamente incuriosito da questa news, le ha chiesto quale sia il nome di questo uomo. Ma quest’ultima ha ... Leggi la notizia su lanostratv

