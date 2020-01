Francesca Barra in ospedale: le condizioni della giornalista (Di giovedì 9 gennaio 2020) Notizia inaspettata su Francesca Barra, giornalista, scrittrice ed ex-politica, nonché attuale moglie dell’attore Claudio Santamaria. Qualche ora fa, di fatto, la 41enne di Policoro, in provincia di Matera, ha pubblicato una foto su Instagram dove compare stesa in un letto d’ospedale. La donna è stata infatti ricoverata d’urgenza alla Ca’ Granda di Milano, anche se per ora non ha rivelato il motivo della sua degenza. Francesca Barra tranquillizza i fan Tramite la didascalia a corredo del post, la Barra ha tuttavia voluto tranquillizzare tutti i suoi fan. Francesca ha infatti precisato che presto starà meglio e che sta facendo di tutto per riprendersi in fretta e tornare a “CR4 – La Repubblica delle Donne”. Molti sono stati nel frattempo i messaggi di follower e colleghi che le hanno mandato il loro sostegno e gli auguri di pronta guarigione. Nata nel ... Leggi la notizia su notizie

