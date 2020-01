Frammenti di storia etrusca, dalla Padania alla Campania, Schioppo racconta l’eredità dei Tyrsenoi (Di giovedì 9 gennaio 2020) di Fiorella Franchini Gli Etruschi sono più vicini di quanto si creda. Giovanni Schioppo, fisico e matematico, con la passione per la storia Romana, con il terzo volume dedicato a uno dei popoli più misteriosi del nostro passato, – Frammenti di storia etrusca , dalla Padania alla Campania – Kairòs editore 2019 – ci accompagna lungo un interessante itinerario che conduce fino alla terra campana. L’autore descrive luoghi, racconta fatti, analizza cause ed effetti, propone teorie senza usare alcun tono accademico. Un saggio di facile lettura che, riassumendo le tappe più importanti di questi nostri antenati, suggerisce affascinanti approfondimenti. Un grande lavoro di sintesi delle fonti biografiche, autori antichi come Livio, Dionigi di Alicarnasso, Diodoro Siculo, e moderni, Massimo Pallottino, Mauro Cristofani, Giovannangelo Camporeale, Marta Sorti, per dipanare dubbi e porre ... Leggi la notizia su ildenaro

