Fondi russi alla Lega, spunta nuova teste: pm interrogano donna russa (Di venerdì 10 gennaio 2020) Proseguono le indagini sui presunti finanziamenti alla Lega da parte della russia, con i magistrati di Milano che hanno ascoltato per ore la testimonianza di una nuova teste. Si tratta di una donna russa la cui identità non è stata svelata. Caso russia – Lega, nuova teste Una donna russa è stata ascoltata come testimone in Procura a Milano nel corso dell’inchiesta sui presunti Fondi russi alla Lega e l’ormai noto incontro al Metropol. Alta e con i capelli neri lisci, la donna è stata ascoltata per ore dai magistrati che indagano su Gianluca Savoini e gli altri due italiani finiti nel fascicolo aperto per corruzione internazionale, ovvero Francesco Vannucci e Gianluca Meranda, presenti all’incontro avvenuto a Mosca il giorno 18 ottobre 2018. Massimo riserbo sull’identità della donna e anche il verbale delle “sommarie informazioni testimoniali” è ... Leggi la notizia su notizie

