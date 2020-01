Fiorentina, è fatta per Cutrone (Di giovedì 9 gennaio 2020) Limate le distanze tra l'offerta viola e la richiesta del Wolverhampton: l'ex Milan è ormai a un passo dal ritorno in Serie A. Leggi la notizia su foxsports

