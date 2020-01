Fiorentina, agente Vlahovic: «Resta a Firenze. Nuovo contratto? Presto» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nonostante l’arrivo di Cutrone, Vlahovic non rischia il posto alla Fiorentina: le parole dell’agente del giocatore L’arrivo di Patrick Cutrone alla Fiorentina non compromette il destino di Dusan Vlahovic in maglia viola. A sottolinearlo è l’agente del serbo, Darko Ristic, intervenuto a siamolaroma.it. «Dusan è un giocatore della Fiorentina e rimarrà nel club viola. Sono molti i club interessati ma certamente non cambieremo squadra a gennaio. Dusan è molto felice a Firenze, probabilmente parleremo Presto di un Nuovo contratto». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

canteraviolacom : ?? #BobbyDuncan cambia agente e può lasciare la #Fiorentina - leonardobeca : RT @NickCecca: Punto della situazione su Pedro dopo l’incontro tra il suo agente Stefano Castagna e la Fiorentina: si va verso la cessione… - CalcioPillole : “Quale sarà la prossima squadra di #Borini?”. Se lo chiede l’agente dell’esterno offensivo su Instagram: “Parma, Ge… -