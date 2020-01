Festival di Sanremo 2020, Michele Bravi escluso dalla lista e i fan si ribellano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Per Michele Bravi questo poteva essere il Festival di Sanremo della rinascita, dopo un periodo difficilissimo e buio in seguito all’incidente stradale a Milano nel quale ha perso la vita una donna nel novembre 2018. La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio stradale. Qualcosa deve essere andato storto per quanto riguarda il Festival. Forse la canzone non sarà piaciuta ad Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, ma una cosa è certa: Bravi aveva presentato un brano e non è stato scelto nella lista dei 24 Big. A rivelarlo è il settimanale “Chi”. I fan si sono riversati sui social indignati, lasciando commenti non feroci ma contenuti, per l’esclusione e tra i commenti si legge “poteva essere il tuo riscatto”, “con tutto rispetto per Amadeus non capiamo il perché”, “peccato per Michele, avrebbe dato molto al Festival”. Il cantante è tornato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

