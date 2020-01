Farmaci: caso oppioidi USA, catene di farmacie fanno causa ai medici dell’Ohio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nuovo capitolo dello scandalo oppioidi in Usa. Le principali catene di Farmacie americane – che si trovano ad affrontare un processo nel gigantesco contenzioso federale sugli oppiacei – hanno fatto causa a medici in tutto il Nord-Est dell’Ohio, sostenendo che proprio i camici bianchi sarebbero i veri colpevoli dell’epidemia di dipendenza (e morti) che ha sconvolto la nazione. Cvs, Walgreen Co., Walmart, Rite Aid e altre grandi catene di Farmacie puntano il dito contro i prescrittori di oppiacei: sarebbe loro la responsabilità della crisi, ma a differenza delle Farmacie non sono stati citati in giudizio dalle contee di Cuyahoga e Summit. Nei documenti legali depositati lunedì, riferisce il ‘Washington Post’, le Farmacie sostengono che i prescrittori dovrebbero pagare una parte della sanzione se le catene di Farmacie saranno ritenute responsabili ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

