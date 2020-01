FAO: prezzi alimentari mondiali aumentati a dicembre (Di giovedì 9 gennaio 2020) A dicembre i prezzi alimentari mondiali sono saliti per il terzo mese consecutivo, in seguito al forte rialzo dei prezzi degli oli vegetali, che ha portato l’Indice FAO dei prezzi dei prodotti alimentari al livello più alto degli ultimi cinque anni. Nel corso del mese l’Indice FAO dei prezzi dei prodotti alimentari ha registrato un valore di 181,7 punti – un aumento del 2,5% rispetto a novembre e il più alto da dicembre 2014. Per tutto il 2019 l’Indice – che misura le variazioni mensili dei prezzi internazionali delle materie prime alimentari comunemente commercializzate – ha registrato un valore di 171,5 punti, un aumento dell’1,8% rispetto al 2018, ma ancora al di sotto del suo massimo del 2011, pari al 25%. Da novembre, e per il sesto mese consecutivo, l’Indice FAO dei prezzi degli oli vegetali è salito del 9,4%. L’ultimo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

