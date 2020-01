Famoso attore americano ospita a casa sua la vicina che non ha nessuno al mondo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Chris Salvatore, attore viveva vicino ad una donna molto anziana e molto malata. Dopo giorni di ricovero in ospedale la donna è potuta tornare a casa ma non c’era nessuno ad attenderla né a prendersi cura di lei. E allora Chris ha proposto di vivere insieme. La donna che aveva 95 anni, Norma Cook, è sta ben felice di andare da Chris e l’attore ha raccontato così: “Se non le avessi chiesto di vivere con me, l’unica opzione che le rimaneva, era quella di farsi nuovamente ricoverare in ospedale. Non potevo permetterlo, ormai era come una nonna per me”. E poi ha aggiunto: “Sono così felice di poter offrire questo regalo alla mia vicina e di poterle permettere di vivere gli ultimi giorni della sua vita a casa … Non riesco a immaginare come sia passare la fine della tua vita in ospedale senza i tuoi amici o i tuoi animali domestici.” Chris ha poi anche detto: “Guardavamo sempre il ... Leggi la notizia su baritalianews

