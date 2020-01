Falsi incidenti a Napoli, il tariffario della truffa: «Al giudice 500 euro per ogni causa» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Esisteva un vero e proprio tariffario dietro l?ultima frontiera delle truffe assicurative. È questo lo scenario che emerge dalla misura cautelare firmata dal gip del Tribunale... Leggi la notizia su ilmattino

demian_yexil : RT @massimoneri90: Falsi incidenti, il tariffario della truffa: «Al giudice 500 euro per ogni causa» - Notiziedi_it : Falsi incidenti a Napoli, il tariffario della truffa: «Al giudice 500 euro per ogni causa» - ConcasRita : RT @massimoneri90: Falsi incidenti, il tariffario della truffa: «Al giudice 500 euro per ogni causa» -