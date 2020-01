F1, Mondiale 2020: la nuova Ferrari volutamente progettata sulle gomme dell’anno scorso. Basterà per vincere? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Inutile negarlo, tanti a bocce ferme avevano aspramente criticato la Ferrari per non aver insistito e spinto maggiormente per una modifica degli pneumatici Pirelli in F1. Non è un mistero infatti che le mescole del costruttore italiano siano state oggetto di discussione da parte di buona parte dei team, in difficoltà nel trovare la corretta finestra d’utilizzo in termini di temperatura. Un progetto, quello dell’azienda nostrana, che, secondo i più maligni o quelli che non hanno in particolare simpatia la Mercedes, avrebbe favorito le Frecce d’Argento, in difficoltà in altre circostanze con coperture con caratteristiche diverse da quelle del 2019. Ebbene, il Cavallino Rampante ha scelto di fare di necessità virtù e piuttosto che dare seguito alla battaglia sul fronte politico ha scelto di correre un rischio (calcolato). La nuova macchina, secondo quanto riportato dai ... Leggi la notizia su oasport

Linkiesta : In piena crisi mondiale, il capo del governo parla delle sue foto di bambino, il ministro degli Esteri rilascia int… - repubblica : Grazie a Twitter evitata la terza guerra mondiale [aggiornamento delle 13:02] - repubblica : Grazie a Twitter evitata la terza guerra mondiale -