Ex Ilva: Bentivogli, ‘demagogia anti-industriale fa male a lavoro e ambiente’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Mi auguro che gli italiani si accorgano di quanto stia facendo male al lavoro e all’ambiente la demagogia anti-industriale e l’ignoranza: se la tassassimo azzereremmo il debito pubblico specie in un momento in cui da un movimento in dissolvimento si stanno contagiando altre forze politiche e organi di informazione. In Italia lo scudo politico lo hanno questi gruppi dirigenti: sanno che spararla grossa è garantito da un’immunità diffusa e consolidata su un senso comune inquinato quanto l’Ilva”. Così in un intervento pubblicato su ‘Il Riformista’ il segretario generale della Fim – Cisl, Marco Bentivogli sulla vicenda ex Ilva.“La vertenza – sottolinea ancora – va tirata fuori dallo scontro politico e ideologico che in questi anni ne ha fatto terreno di propaganda a spese dei ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

