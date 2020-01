Eurolega Basket 2019-2020: l’Olimpia Milano cerca un successo di importanza capitale contro il Panathinaikos (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo il successo di settimana scorsa in Eurolega contro lo Zenit, che le ha dato ossigeno in seguito a un periodo complicato, l’Olimpia Milano è chiamata a ripetersi, nella massima competizione continentale, in casa contro i greci del Panathinaikos. Il sodalizio meneghino, infatti, ora si trova al settimo posto in classifica, con appena una partita di vantaggio su un gruppone composto da Stella Rossa, Khimki, Valencia e ASVEL. In caso di sconfitta i ragazzi di coach Messina verrebbero letteralmente risucchiati in un buco nero e vedrebbero la loro situazione complicarsi e non poco. Se dovessero vincere, però, non solo terrebbero lontane le inseguitrici, ma agguanterebbero proprio il Pana al sesto posto della graduatoria. Nel primo scontro stagionale tra i due team, andato in scena il 17 ottobre all’OAKA di Atene, furono i meneghini a spuntarla per un punto. In quel momento, ... Leggi la notizia su oasport

themassj : RT @Eurosport_IT: 'Spero che questo gesto desti interesse in tutta l’Eurolega, e che altre persone vogliano aiutare' ?? Il centro australia… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Basket Eurolega, Milano ospita il Panathinaikos. Messina: ''Hanno fisicità e talento'' [aggiornamento delle 17:50] https://… - repubblica : Basket Eurolega, Milano ospita il Panathinaikos. Messina: ''Hanno fisicità e talento'' [aggiornamento delle 17:50] -